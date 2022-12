Qatar 2022, Giroud e Mbappe mettono KO la Polonia: Francia ai quarti

La Francia mette al tappeto anche la Polonia e approda ai quarti di finale del Mondiale in Qatar grazie ai gol di Giroud e Mbappe

Non riserva sorprese il quarto di finale tra Francia e Polonia in Qatar. I francesi dopo aver vinto il gruppo D trovano la squadra polacca che nel gruppo C, quello con l’Argentina, ha conquistato il secondo posto per una rete di differenza sul Messico.

Il primo tempo tra le due squadre è molto equilibrato, con la Polonia che sfiora anche il vantaggio con Zielinski fermato sulla linea di porta. Ma a trovare il vantaggio è poi la Francia col gol di Olivier Giroud che sfrutta il magnifico assist di Mbappe.

Francia-Polonia 3-0, Mbappe doppietta mostruosa

La Francia dilaga nel secondo tempo contro una Polonia che cala visibilmente. A raddoppiare per la squadra di Deschamps è il solito Kylian Mbappe con un bolide che supera Szczesny. Nel finale di partita Mbappe trova addirittura la doppietta con un tiro a giro che supera ancora il portiere della Juventus.

A recupero quasi scaduto la Polonia conquista un calcio di rigore ormai inutile ai fini della qualificazione, ma che permette comunque a Lewandowski di finire sul tabellino dei marcatori. Dunque Francia che si qualifica ai quarti di finale e aspetta una tra Inghilterra e Senegal.