Affare a sorpresa, 50 milioni subito: la Juve vira sull’esterno

Il club potrebbe soffiare uno dei talenti del Mondiale pagando la clausola rescissoria, così libererebbe il potenziale sostituto di Di Maria alla Juve

L’avvento di questa edizione del Campionato del Mondo di Qatar 2022 è stata per molti la rampa di lancio perfetta per mettersi in mostra sullo scenario internazionale, giocando partite che contano davvero. È anche questo il caso di uno dei talenti maggiormente in auge in questo momento, protagonista con la Nazionale della Spagna.

Si tratta di Nico Williams, fratello di Inaki a sua volta impegnato per legame di sangue con la Nazionale del Ghana, oggi sotto contratto con l’Athletic Bilbao. Oltre a Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain, ad aver palesato il proprio interesse per il suo cartellino è stato l’attuale leader della Premier League: l’Arsenal di Mikel Arteta. La dirigenza si sarebbe infatti resa disposta a pagare l’intero importo della clausola rescissoria presente nel suo contratto per circa 50 milioni di euro. Una mossa astuta che libererebbe l’esterno destro Nicolas Pepé, in esubero, attualmente in prestito al Nizza.

Calciomercato, idea Pepé per il post Di Maria

Ad approfittarne potrebbe essere proprio la Juventus, a caccia del sostituto ideale dell’argentino Di Maria. Su quest’ultimo ci sarebbero nutriti dubbi sulla sua permanenza in bianconero dopo un inizio di stagione estremamente al di sotto delle aspettative. Chissà che il suo prosieguo al Mondiale con la Nazionale possa rilanciarlo anche nel campionato di Serie A.