Lukaku sbaraglia Juve e non solo: se lo riprende in panchina

Il centravanti belga potrebbe avere un ruolo decisivo sulla scelta del nuovo commissario tecnico, a soffrirne potrebbe essere soprattutto la Juve

La mancata qualificazione agli ottavi di finale è stato un tonfo clamoroso per la Nazionale del Belgio in questa edizione del Campionato del Mondo di Qatar 2022. A non aver inciso come avrebbe voluto è stato proprio il centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku, sul quale è pesata anche l’onta di aver sbagliato uno dei tiri in porta decisivi della partita contro la Croazia.

Per lui, così come per tutti gli altri fuoriclasse belgi, è però tempo di ripartire a testa alta con la consapevolezza di dover maturare ancora sotto il profilo dell’incisività sottorete. Ma dovrà farlo senza il commissario tecnico Roberto Martinez che, in linea con le promesse di inizio stagione, ha prontamente rassegnato le dimissioni al termine di questa breve parentesi Mondiale.

In linea di successione sul prossimo ct del Belgio s’è speculato abbastanza sul nome di Louis van Gaal, attualmente alla guida di un’Olanda scatenata e già qualificata ai quarti di finale. Quest’ultimo avrebbe però scherzato su questa lontana ipotesi chiedendo il “permesso alla moglie”. Ed ecco che in questo scenario potrebbe essere proprio Lukaku a fare la voce grossa, proponendo alla Federazione il nome dell’ex tecnico dell’Inter, Antonio Conte.

Belgio, è suggestione Conte per il post Martinez

Il salentino, ancora in dubbio sulla sua permanenza al Tottenham, potrebbe dunque essere una pedina importante per la rinascita della Nazionale belga. A patto che non sia la Juventus a strapparlo prima. Insomma, potrebbe diventare tutta una questione di attimi che fuggono: se i bianconeri dovessero confermare ancora una volta Allegri in panchina per la prossima stagione, ogni chance di rivedere Conte a Torino sfumerebbe.