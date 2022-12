Taglio e rivoluzione in attacco: il Milan sceglie il doppio colpo

Pioli potrebbe rinunciare ad un pezzo grosso e un esubero per far spazio ad un top player ed un altro giovane centravanti, ecco il Milan del futuro

Il Milan ha perso un pizzico di terreno rispetto al Napoli, estremo condottiero del campionato di Serie A fin qui in questa stagione, ma conta sul fatto di poter recuperare terreno grazie alle forti individualità e una mentalità di ferro tramandata con spirito dal tecnico Pioli.

Tra i galvanizzati c’è senz’altro Oliver Giroud, vero centravanti trascinatore, che ha dovuto soffrire spesso di carenza di validi supporti in avanti. Con Ibrahimovic ancora alle prese con la riabilitazione del lungo infortunio subito e Rebic inaffidabile, non restava che far pesare parte delle responsabilità ad Origi, vero flop di mercato. Insomma, il Milan ha bisogno di forze fresche.

Calciomercato, Depay opzione per il dopo Ibra: c’è anche Firmino

Ecco perché, già dalla prossima sessione invernale di mercato, Maldini potrebbe agire in funzione di una pronta risoluzione di questo piccolo problema offensivo scalzando Ibrahimovic dal suo ruolo. L’età dello svedese è infatti un grosso limite, così come le sue condizioni fisiche. Al contempo Origi andrebbe rispedito al mittente e anche in fretta. Così da accogliere un centravanti di spessore come Memphis Depay. L’olandese, a segno nell’ottavo di finale su assist di uno splendido Dumfries, è ancora sotto contratto con il Barcellona lungi dal fare sconti. L’alternativa ricadrebbe su Roberto Firmino, in uscita dal Liverpool.

Al suo fianco andrebbe poi ricercato un profilo giovane e di prospettiva per garantire a Pioli validi ricambi anche in futuro, al netto di qualche altra eventuale uscita.