Mondiali 2022, follia Eto’o: l’ex Inter nella bufera

Incredibile l’episodio che ha coinvolto Samuel Eto’o, presidente della Federcalcio camerunese, all’uscita dallo Stadio 974 di Doha

Doveva essere una serata di festa, di spettacol, semplicemente di calcio. E in campo, e sugli spalti del 974 Stadium di Doha, lo è anche stata. Sul terreno di gioco il Brasile ha incantato gli spettatori presenti, con una prima mezz’ora da favola. La Corea del Sud non ha potuto fare altro che inchinarsi allo strapotere verdeoro, togliendosi però la soddisfazione di regalarsi il gol della bandiera nell’ultimo ottavo di finale previsto.

Nessuno avrebbe però potuto prevedere l’incredibile episodio accaduto fuori dall’impianto, che ha visto Samuel Eto’o, ex eroe del Triplete nerazzurro nonchè Presidente della Federcalcio camerunese, protagonista in negativo di ua presunta aggressione, documentata da uno YouTuber algerino ‘vittima’ della sua ira.

Eto’o perde la testa, aggredito uno YouTuber algerino

L’ex centravanti di Real Madrid e Barcellona, presente allo stadio, al fischio finale si è diretto verso l’uscita. Fermato da tanti fans che gli chiedevano un autografo o un selfie, il dirigente camerunese si è intrattenuto amabilmente per diverso tempo. Fino a quando sulla sua strada è apparso uno YouTuber algerino che avrebbe iniziato a tempestarlo di domande ‘invadendo’ in qualche modo la canonica distanza che normalmente si tiene tra l’intervistatoree l’intervistato. Ai primi inviti di Eto’o ad essere lasciato in pace, il ragazzo non ha dato seguito, continuando nella sua ‘missione’ di reporter. A quel punto è scatatto il parapiglia.

Nel video pubblicato da ‘La Opinion’ si vede bene come Eto’o abbia dapprima risposto in maniera forte e decisa, venendo trattenuto a fatica dalle persone intorno a lui. L’ex attaccante è quindi poi riuscito a divincolarsi fino ad arrivare a contatto con la persona in questione, a cui ha rifilato un calcio facendolo cadere a terra. Lo stesso YouTuber, colpito dall’ex attaccante, ha successivamente pubblicato un video sul suo account, evidenziando quanto successo. Si è subito scatenata in rete la polemica attorno al camerunese. La cui figura di preminente importanza nel calcio africano e mondiale ha certamente subìto un duro colpo dopo il clamoroso episodi testé descritto.