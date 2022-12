Neymar e Vinicius illuminano, Kim evita il peggio: Brasile-Corea Del Sud 4-1

Dopo la Croazia anche il Brasile oggi passa il turno ai danni di una Corea Del Sud annichilita

Il Brasile archivia il secondo ottavo di finale della giornata già nel primo tempo, con un poker servito. Il gol consolazione firmato da Paik Seung Ho serve a poco per i coreani, che finiscono annientati sotto i colpi di un grande Brasile.

Il primo tempo sullo 0-0 dura solo 7 minuti quando Neymar si veste da assistman e serve un pallone facile che Vinicius Jr spedisce sotto l’incrocio da distanza ravvicinata. Dopo 4 minuti, all’undicesimo, Woo-Young Jung compie un intervento rude in area di rigore, regalando di fatto un calcio di rigore ai sudamericani. E’ proprio Neymar a trasformare la massima punizione al 13′ infilando il pallone all’angolino basso. Allison compie un grande intervento su Hwang, che al 17′ lascia partite un bel tiro dal limite, ottenendo però solamente un calcio d’angolo. I verdeoro non hanno nessuna intenzione di fermarsi e al 29′ è Thiago Silva a trasformarsi in uomo assist, innescando Richarlison che dopo aver scartato un giocatore lascia andare un bolide imparabile per Kim. Probabilmente la Corea Del Sud non vede l’ora che il primo tempo termini, ma al 36′ anche Paqueta mette la firma sul tabellino grazie all’assist di Vinicius Jr. Il Brasile, grazie a un netto 4-0, archivia la pratica Corea Del Sud in un solo tempo.

Brasile-Corea Del Sud 4-1: tabellino

Durante la seconda frazione la nazionale brasiliana allenta decisamente la presa su una Corea tramortita, che tutto sommato cerca di reagire nei primi minuti della ripresa, quando Son al 48′ impegna seriamente Allison, bravo a mettere in calcio d’angolo. Al 55′ Kim, portiere della Corea, nega la gioia del gol a Raphina con una buona parata, poi bisogna aspettare il 76′ per vedere qualcosa di concreto da parte coreana, quando Paik tenta la fortuna lasciando andare un tiro dalla distanza che beffa Allison. Si conclude qui una partita divertente e ricca di gol. Il Brasile affronterà la Croazia ai quarti di finale.

BRASILE-COREA DEL SUD 4-1

Vinicius Jr 7′, Neymar 13′, Richarlison 29′, Paqueta 36′, Paik Seung-Ho 76′