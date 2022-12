Skriniar alle strette, pronto il sostituto

Il futuro di molti giocatori è in bilico nell’Inter, che si trova ad affrontare numerosi rinnovi di contratto

L’Inter è una delle squadre che rischia di perdere più giocatori in caso di mancato rinnovo o prolungamento da parte dei suoi giocatori. Basti pensare a Stefan de Vrij, col quale non è stato trovato un accordo e potrebbe lasciare Milano a giugno.

L’olandese però non è il solo a tenere l’Inter sulle spine, così la dirigenza ha deciso di attuare una strategia precisa per mettere pressione a uno dei suoi gioielli, come dichiarando in onda su TvPlay, canale Twitch di calciomercato.it

Biasin: “Ci sono stato contatti con Smalling”

Milan Skriniar è sulla bocca di tutti da mesi, con le big di tutta Europa pronte a offrire un ingaggio allettante al difensore e pupillo di Inzaghi. Anche se l’accordo non è stato trovato, secondo Biasin, intervenuto a TvPlay, c’è ottimismo: “Lo ribadisco tutte le volte, l’ottimismo è legato al fatto che esista una trattativa, poi bisogna trovare la quadra tra domanda e offerta”, poi però il giornalista di Libero fornisce anche una data chiave per la trattativa: “L’Inter parla di Natale perché non si può andare più in là, dopo Natale in caso l’Inter penserà ad altri giocatori nuovi da ingaggiare dalla prossima stagione. Mi sento di escludere quasi con certezza una partenza di Skriniar in inverno. Concluderà il campionato all’Inter e il rinnovo deve arrivare entro Natale ed è la data limite che si è prefissata l’Inter”.

Fabrizio Biasin ha anche confermato l’interesse dei nerazzurri per Chris Smalling, difensore in forza alla Roma che attualmente non ha rinnovato il suo contratto coi giallorossi: “Certamente c’è stato un contatto, ma in questo periodo Ausilio sta dialogando con qualcosa tipo duemila difensori. E’ anche strategia far pensare che sei indirizzato anche ad altri difensori per aumentare la pressione su Skriniar. Non sarebbe in ogni caso la prima volta che fa un affare a parametro zero l’Inter, ne fa uno a stagione, solitamente tra dicembre e gennaio. Se ingaggi Smalling però penso che prenderai anche un giovane”