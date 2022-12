Firma subito e saluta la Juve: Allegri è una furia

Il calciomercato della Juventus può vedere uno scenario imprevisto: il big dice addio ai bianconeri e firma subito

La Juventus vive una situazione delicata. Settimane complesse soprattutto per gli affari extracalcistici che hanno recentemente portato alle dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione della ‘Vecchia Signora’.

Le attenzioni della società torinese sono tuttavia già rivolte a quelle che saranno le operazioni di calciomercato atte ad arricchire, tra gennaio e giugno, la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In tal senso, non arrivano buone notizie per i colori bianconeri visto che uno dei grandi obiettivi per il prossimo giugno sta lentamente sfumando. Secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’, il futuro di Ilkay Gundogan dovrebbe essere ancora al Manchester City. Il campione tedesco è stato accostato a diverse società nel corso degli ultimi mesi, dal Barcellona alla Juventus, ma il club inglese avrebbe intenzione di tenerselo stretto e rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con i ‘Citizens’. Gundogan è stato a lungo molto allettato dall’accettare la corte del Barcellona ma adesso, dopo le belle prestazioni nel Mondiale in Qatar, il tedesco di origini turche sta già trattando il rinnovo per la gioia di Pep Guardiola.

Juve, sfuma Gundogan: firma ad un passo

Nonostante l’inattesa eliminazione della nazionale di Flick, Gundogan ha brillato convincenti nelle ultime settimane il Manchester City a puntare ancora su di lui per l’immediato futuro, nonostante i 32 anni dell’ex Borussia Dortmund spesso indisponibile per infortunio. Una via tracciata, dunque, con largo anticipo. E la Juventus dovrà valutare altri profili per rinforzare la mediana di Allegri che quest’anno ha mostrato alti e bassi e necessita di innesti di spessore nel 2023. Gundogan in questa stagione agli ordini di Guardiola ha collezionato 26 presenze con 4 gol e 2 assist vincenti.