McKennie più cash: da Qatar 2022 alla Juventus

McKennie più cash: ecco la possibile offerta della Juventus per arrivare al gioiello affermatosi al Mondiale

“Da quello che ho visto, per me è il miglior difensore del mondo. È il più completo, a 20 anni gioca con tanta esperienza e anche questo è qualcosa di fantastico”.

Il CT Dalic l’ha già definito il miglior centrale al mondo, senza dubbio Gvardiol è tra i migliori difensori di Qatar 2022. Il promettente talento croato del Lipsia sta impressionando al Mondiale ed è già sul taccuino delle big europee, Serie A compresa. Così l’agente a Calciomercato.it: “Il mio telefono squilla in continuazione, non è un segreto. Ma è così da quando è salito su un palco importante, giocando per la prima squadra della Dinamo Zagabria. Ma ripeto, non abbiamo fretta: Josko è al cento per cento concentrato solo sulla prossima partita. Ora sta pensando solo a quella contro il Belgio. Sull’interesse di Juve e Inter? Non voglio commentare le voci di mercato, però sicuramente ho un grande rispetto per la Serie A, per l’Italia, il calcio italiano e le tradizionali grandi squadre italiane. E sono certo che Josko la pensi allo stesso modo”. Ecco il possibile assalto della Juventus.

Calciomercato Juve, l’assalto a Gvardiol: cifre e dettagli

La concorrenza per Gvardiol è già agguerrita e il prezzo fissato dal Lipsia altissimo. In caso di eventuale assalto da parte della Juventus, infatti, non basterà il cartellino di Weston McKennie più un conguaglio economico di circa 20-30 milioni di euro. Il club tedesco chiede oltre 60 milioni e spera nell’asta internazionale. La Juve è avvisata.