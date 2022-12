Assalto all’Inter: “60 milioni e scatta l’indagine”

Si avvicina la sessione di calciomercato e potrebbe partire l’assalto all’Inter dal club inglese: “60 milioni e scatta l’indagine”

Il calciomercato invernale è ormai alle porte. I club sono già concentrati sui trasferimenti in attesa della fine del Mondiale, ora assoluto protagonista. Proprio dal Qatar potrebbero arrivare indizi importanti sul futuro di diversi giocatori che si stanno mettendo in luce.

In particolare in casa Inter potrebbe poter arrivare l’assalto a uno dei protagonisti sia in nerazzurro che al Mondiale. Sul piatto 60 milioni, ma non tutti sono d’accordo sul valore del calciatore rispetto all’offerta che potrebbe pervenire.

Calciomercato Inter, Camelio sulla partenza di Dumfries: i 60 milioni fanno discutere

Il futuro di Denzel Dumfries potrebbe cambiare dopo il Mondiale in Qatar. Il terzino dell’Inter già prima era finito nel mirino di diversi club, ma dopo le prestazioni con l’Olanda, tra cui gol e assist nell’ultima partita contro gli USA, gli assalti potrebbero diventare reali.

In particolare sulle tracce di Dumfries ci sarebbe il Chelsea, ma l’Inter chiederebbe almeno 60 milioni. In diretta ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play, Enrico Camelio non è d’accordo sulla valutazione del terzino e si lascia andare a una considerazione affermando: “Se il Chelsea pagasse 60 milioni per Dumfries, la Procura di Londra dovrebbe far scattare una indagine (ride, ndr)”. Dunque una valutazione forse troppo alta per Dumfries, ma come sappiamo il Mondiale è in grado di gonfiare i prezzi.