Bianconero già a gennaio: così il colpo in saldo va a segno

Durante la prossima sessione invernale di calciomercato potrebbe concretizzarsi un affare a tinte bianconere: subito 10 milioni sul piatto

In aggiunta alle questioni extra campo, la Juventus presenta anche delle problematiche all’interno della rosa. Parliamo di un gruppo forte nel complesso (a maggior ragione quando tornerà regolarmente a disposizione un certo Paul Pogba), ma sicuramente migliorabile in quasi tutti i reparti. Ne è consapevole mister Massimiliano Allegri, la cui posizione non è più salda come un tempo nonostante le parole rassicuranti di John Elkann.

In tal senso, un piccolo aiuto dal calciomercato farebbe comodo. Evitando, visto il momento delicato, spese alla Vlahovic – vedi Milinkovic-Savic – si potrebbe comunque rinforzare la truppa, facilitando ulteriormente il rientro della squadra nella lotta Scudetto. La striscia di sei successi consecutivi senza subire reti è preziosa e aumenta un po’ la fiducia in ottica futuro, però ovviamente non basta.

Il distacco dal Napoli capolista è molto ampio (dieci lunghezze), motivo per cui i bianconeri dovranno lasciarsi definitivamente alle spalle i numerosi passi falsi accumulati finora, specialmente il fallimento Champions. La dirigenza torinese, per quanto possibile ora, continua a guardarsi attorno monitorando potenziali occasioni in giro per l’Europa. Sappiamo che una di queste porta al nome di Evan N’Dicka, difensore centrale mancino in forza all’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Juventus, Milan e Inter: 10 milioni dal Newcastle per N’Dicka a gennaio

Si tratta di un profilo estremamente interessante, il cui contratto col club tedesco terminerà il 30 giugno 2023. Di rinnovo neanche l’ombra, il che rende tale opzione parecchio appetibile anche da un punto di vista economico. Il francese di origini camerunesi, oltre alla Juventus, è stato accostato pure ad altre big di Serie A quali Milan, Inter e Roma, le quali avrebbero bisogno di inserire una pedina del genere nella propria retroguardia.

La concorrenza del ricco Newcastle, però, potrebbe rovinare subito i piani delle italiane. Già, perché i ‘Magpies’ avrebbero intenzione di acquistare N’Dicka già a gennaio, senza aspettare di poterlo a parametro zero in estate. Il club inglese, dal canto suo, sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro. Cifra che potrebbe convincere l’Eintracht a separarsi dal talento ex Auxerre.