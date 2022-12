C’è anche il Milan: Maldini disegna il colpo da sogno

Il Milan può mettere a segno un colpo clamoroso in vista del prossimo calciomercato estivo: occasione dalla Premier League

Una prima parte di stagione tutt’altro che esaltante quella del Milan campione d’Italia. La squadra di Pioli, dopo 15 giornate, hanno accumulato già un ritardo importante dal Napoli capolista. Ecco perchè, per sperare di insidiare gli azzurri nella corsa scudetto, le cose da gennaio dovranno certamente cambiare.

Ed in tal senso Frederic Massara e Paolo Maldini guardano con interesse alle occasioni che, ad inizio 2023, potrebbero arricchire la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Attenzione, però, anche alle possibilità di calciomercato che a giugno si presenteranno per una piccola rivoluzione che pare inevitabile al gruppo campione d’Italia. Resta da valutare la delicata posizione di Rafael Leao, in scadenza tra un anno e mezzo e ancora parecchio lontano dall’accordo di rinnovo con la società di via Aldo Rossi. In tal senso la dirigenza rossonera non intende rimanere immobile e se Leao non dovesse effettivamente prolungare il contratto, allora le alternative da portare a Milanello al posto del portoghese di certo non mancherebbero. Ed un’occasione ghiotta può arrivare direttamente dalla Premier League.

Colpaccio dal City: il Milan ringrazia Guardiola

Occhi in casa Manchester City dove Pep Guardiola non è soddisfatto di uno dei suoi big e potrebbe spingere per la cessione in estate. Si tratta di Jack Grealish per cui, secondo quanto riferito da ‘Todofichajes.com’, i ‘Citizens’ starebbero pensando alla cessione. Difficile incassare i 117 milioni spesi un anno e mezzo fa, adesso ne vale 70, ma le pretendenti di certo non mancano. Dal Chelsea al Manchester United, passando per Arsenal, Manchester United e Newcastle, anche il Milan potrebbe pensare di provarci per il gioiello inglese.

Guardiola vuole Bellingham e quindi Grealish potrebbe partire, anche in prestito con diritto di riscatto. Il Milan può dunque provarci a giugno, proprio in previsione di una possibile cessione di Rafael Leao ad un anno dalla scadenza contrattuale del lusitano con i campioni d’Italia in carica. Grealish, in questa stagione, ha collezionato 20 presenze con 1 solo gol con la maglia del Manchester City.