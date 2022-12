Via libera da Ancelotti, un francese alla corte di Allegri

I piani di mercato del Real Madrid passano inevitabilmente da alcune cessioni eccellenti: tra queste c’è un profilo che fa al caso della Juve

Dpo aver ammirato al Mondiale, che per inciso non è ancora finito, le prodezze di quello che per mesi e mesi è stato il sogno proibito del mercato madrileno – parliamo di Kylian Mbappé – il Real Madrid si rimette a caccia di altri fenomeni del calcio mondiale col portafoglio un po’ meno gonfio rispetto a quello esibito negli ultimi anni. Le esigenze di bilancio non risparmiano nemmeno il club più titolato della storia, che deve necessariamente vendere se vuole competere nelle aste milionarie con le big della Premier.

Considerando gli ambiziosi obiettivi già declamati per gennaio, o al massimo per luglio, chi potrebbe approfittare di questa situazione è la Juve. Già in corsa per Marco Asensio in una battaglia tutta italiana col Milan, la Vecchia Signora potrebbe pescare a Madrid anche per un ruolo ormai scoperto dal finale della scorsa stagione. Le impellenze estive per altre posizioni del campo non hanno consentito investimenti sulla corsia laterale sinistra. Dove Alex Sandro non appare più quello di una vota. Nell’immediato futuro però, potrebbe arrivare un giocatore che sarebbe il fiore all’occhiello della linea arretrata bianconera.

Assalto alla ‘Casa Blanca’: Mendy può lasciare Madrid

Oltre ai ‘soliti’ Hazard, Mariano Diaz, e allo stesso Asensio, tra i profil in usicta dal Real si è aggiunto ora una pedina importante nello scacchiere di Ancelotti. Parliamo di Ferland Mendy. Se Florentino Perez non si fosse messo in testa di portare a Valdebebas Jude Bellingham, probabilmente il francese non sarebbe affatto destinato alla partenza. Le ambizioni del presidentissimo però, prevalgono anche su alcune questioni strettamente tecniche. Il sacrificio è stato già contemplato, insomma.

Con una valutazione di mercato pari a 40 milioni, e un contratto in scadenza a giugno 2025, l’ex Lione rappresenterebbe un colpo da 90 per la nuova Juve di Massimiliano Allegri. Ci sarebbe ovviamente da ragionare sulla formula d’acquisto e sull’elevato ingaggio del calciatore, ma i bianconeri sono in pole position per una possibile trattativa con la dirigenza merengue. Tutto va di pari passo con la partecipazione alle battaglie di mercato madrilene per i nuovi fenomeni del calcio mondiale.