Blitz improvviso: Conte fa tremare la Serie A

Antonio Conte anticipa le big di Serie A e tenta il blitz per un big della Liga

Il Barcellona sta lavorando in vista della prossima sessione invernale di calciomercato che si aprirà a gennaio. I blaugrana sono già fuori dalla Champions League, non avendo superato il proprio girone, vinto dal Bayern Monaco e col secondo posto conquistato dall’Inter.

Il Barcellona ha avuto delusioni da alcuni suoi giocatori, tra cui Franck Kessié, arrivato in estate dal Milan a parametro zero. Il suo agente ha avuto un incontro con la società catalana ed è probabile che il centrocampista ivoriano possa rimanere al Barcellona, almeno fino al termine della stagione corrente, nonostante fino a questo momento abbia giocato poco, non essendo esattamente il profilo adatto alle idee tecnico-tattiche di Xavi. Kessié ha un contratto fino al 2026 ma diverse offerte sul piatto, soprattutto dalla Premier League.

Corsa per Kessié in Serie A: ostacolo ingaggio

Come sottolinea ‘Sport.es’, il Tottenham sarebbe il club più avanti nella corsa a Kessié. La concorrenza per l’ivoriano è notevole al Barcellona ma l’ex Milan vuole giocarsi le sue carte fino al termine della stagione. Anche dalla Serie A non mancano le pretendenti, in particolare Inter e Napoli che stanno sondando il terreno con l’agente del giocatore per una soluzione in prestito. Il principale ostacolo è l’ingaggio di Kessié che percepisce circa 5 milioni di euro netti a stagione. Il Milan osserva a distanza nell’eventualità che la situazione cambi a fine stagione.