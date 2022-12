Dalla Juventus alla Lazio: l’idea stuzzica, Sarri ha detto sì

Con lo stop dei campionati per via del mondiale, le società possono programmare il mercato di riparazione.

Il mondiale in Qatar si è preso la scena, e questo permette alle società di poter programmare la sessione invernale che, ricordiamo, prenderà il via a gennaio. Molte società, sono già al lavoro per puntellare i reparti che necessitano di un ritocco in vista della seconda parte di stagione.

Una di queste squadre è la Lazio, che vuole cercare di accontentare Sarri e rinforzare la rosa. Oltre al ruolo di vice Immobile, il tecnico toscano ha richiesto alla dirigenza un terzino di piede mancino, che manca nell’attuale rosa. A tal proposito, un calciatore è stato proposto alla società che lo sta valutando molto attentamente.

La Lazio alla ricerca del terzino: proposto Luca Pellegrini

Stando a quanto riporta l’influencer Damiano Er Faina, Il calciatore che è stato proposto ai biancocelesti è Luca Pellegrini, terzino romano classe 1999 di proprietà della Juventus ora in prestito all’Eintracht Francoforte. Il ragazzo è stato proposto dal suo agente Enzo Raiola, vista la necessità della Lazio di intervenire in quel reparto. Il calciatore piace molto a Sarri, e, per questo motivo, il presidente Lotito sta valutando il da farsi. Un terzino di piede mancino manca dalla scorsa stagione alla Lazio, e Sarri ora lo ha richiesto espressamente. La dirigenza biancoceleste proverà ad accontentarlo, per consentire all’allenatore di provare a centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Il mercato è pronto ad entrare nel vivo, con la Lazio che si appresta a viverlo da protagonista, sia in entrata che in uscita.