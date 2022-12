Leao lascia il Milan: è già tutto pianificato

Il Milan guarda al futuro che con ogni probabilità vedrà Rafael Leao lontano dai rossoneri: il top club ha pronta la strategia vincente

Rafael Leao ed il Milan sembrano allontanarsi, con il passare delle settimane. Ed il calciomercato, che riaprirà i battenti tra poco più di tre settimane, può riservare ancora sorprese in tal senso al club di via Aldo Rossi.

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il Manchester United avrebbe ben chiari i piani per l’attacco del futuro. Salutato Cristiano Ronaldo, i ‘Red Devils’ sono rimasti estasiati dalle prestazioni di Cody Gakpo con la maglia dell’Olanda. Sul talento del PSV è però foltissima la concorrenza e sarà quindi molto complicato regalato a ten Hag il prossimo giugno. Ecco perchè la società inglese ha intenzione di attuare un piano B di assoluto spessore che risponde proprio al nome di Rafael Leao. Il gioiello portoghese è in scadenza nel 2024 con il Milan, i contatti con Jorge Mendes proseguono ma la quadra per il rinnovo dell’ex Lille non è stata ancora trovata. Con il passare delle settimane, Leao appare sempre più vicino alla cessione.

Colpo in attacco: è Leao il piano B

Il ‘Diavolo’ non può permettersi di perdere uno dei suoi big a zero, tra un anno e mezzo, come accaduto in passato con Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Ecco perchè il Manchester United può approfittarne anche se, pure in questo caso, sono numerosi i club che potrebbero pensare di farsi avanti al termine dell’attuale stagione. Dal Real Madrid dell’ex Ancelotti a PSG, Chelsea e Manchester City: il portoghese è una delle occasioni più ghiotte per l’anno prossimo. La clausola da 150 milioni di euro, però, sta frenando le grandi società per un possibile tentativo a giugno.

Leao in questa stagione ha collezionato 29 presenze con 8 gol e 10 assist vincenti tra Milan e Portogallo, attestandosi come uno dei migliori esterni d’Europa. Il Milan farà le sue valutazioni ma il Manchester United, così come le altre grandi società d’Europa, può davvero avanzare una proposta per il cartellino di Leao.