Mondiali 2022: la Francia vola agli ottavi sulle ali di Mbappe

Mondiale Qatar 2022: la Francia vola agli ottavi di finale grazie alla doppietta di Mbappé: Lewandowski tiene in vita la Polonia. Il riassunto di tutte le partite di oggi

La Polonia resta in vita e Lewandowski si sblocca. La Francia vince anche la seconda gara del girone ma questa volta soffre contro la Danimarca, a differenza della partita precedente vinta in maniera agevole contro l’Australia.

Tanto per cambiare, il protagonista assoluto è Kylian Mbappé che realizza una doppietta decisiva che non solo manda la Francia agli ottavi di finale, ma gli consente di guadagnare, momentaneamente, la vetta della classifica cannonieri del Mondiale. La Francia parte a ritmi più bassi e infatti non riesce a sbloccare la partita nel primo tempo, complice la compattezza difensiva della Danimarca. Nella ripresa Mbappé la sblocca dopo una splendida triangolazione con Theo Hernandez ma la Danimarca pareggia i conti con il colpo di testa di Christensen. All’86’, però, ci pensa ancora una volta Mbappé a riportare in avanti la Francia, da centravanti di razza. Un gol che gli vale l’aggancio a Pelé in un particolare record: 7 gol ai Mondiali prima dei 24 anni.

Francia, Polonia e Australia trionfano: tabellino marcatori

Nella giornata di oggi è arrivato il verdetto della Francia che passa matematicamente agli ottavi di finale grazie alle vittorie su Australia e Danimarca. Nel girone dei francesi, nella mattina, ha vinto proprio l’Australia che ha superato 1-0 la Tunisia, grazie alla rete di Mitchell Duke.

Alle 14:00 italiane, invece, è stato il turno della Polonia che ha riscattato il pareggio contro il Messico, vincendo 2-0 contro l’Arabia Saudita. In rete il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ma soprattutto Robert Lewandowski. Adesso il girone C è tutto aperto e l’ago della bilancia sarà il big match di questa sera tra Argentina e Messico. Tabellino marcatori.

TUNISIA-AUSTRALIA 0-1 (23′ Duke)

POLONIA-ARABIA SAUDITA 2-0 (39′ Zielinski, 82′ Lewandowski)

FRANCIA-DANIMARCA 2-1 (61′, 86′ Mbappé, 68′ Christensen)