Infortunio decisivo, assalto a gennaio: Milan e Roma tremano

I piani del Milan e della Roma potrebbero complicarsi e non poco dopo l’infortunio di Hernandez: assalto a gennaio e anticipo

Il calciomercato invernale si avvicina e i club stanno già pianificando da tempo le loro mosse per gennaio. In casa Milan e in casa Roma l’obiettivo da tempo sembrerebbe essere lo stesso, ovvero quello di rinforzare il reparto difensivo.

In particolare sia il Milan che la Roma avrebbero puntato il mirino da tempo in Germania, dove un difensore ha attirato l’attenzione di diversi club. L’ultimo potrebbe essere il Bayern Monaco, che dopo l’infortunio di Hernandez potrebbe soffiare l’obiettivo a Milan e Roma.

Hernandez fuori a lungo, il Bayern corre ai ripari anticipando Milan e Roma: mirino su Hincapie

Il Mondiale della Francia è iniziato col piede giusto, con una vittoria per 4-1 nei confronti dell’Australia. Tra i protagonisti ovviamente Giroud, che ha segnato una doppietta, e Mbappe. Ma le brutte notizie per Deschamps non mancano. Infatti Lucas Hernandez ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Brutta notizia anche per il Bayern Monaco, che potrebbe così decidere di intervenire sul mercato a gennaio per trovare un sostituto. Uno dei candidati potrebbe essere Piero Hincapie, difensore del Bayer Leverkusen nel mirino anche di Milan e Roma. Dunque i bavaresi a gennaio potrebbero anticipare la concorrenza italiana puntando sul giovane difensore dell’Ecuador.