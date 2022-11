L’Inter guarda in Spagna: il gioiello di Gattuso è l’obiettivo

Con la sosta per via dei mondiali, le società sono pronte a programmare il proprio calciomercato.

Con i mondiali in Qatar entrati nel vivo, le società possono iniziare a programmare il proprio calciomercato sia in entrata che in uscita. I più grandi club europei, non pensano soltanto al mercato di riparazione, ma sono vigili anche per quanto riguarda il mercato del futuro.

Una delle società molto attive è l’Inter, che sta pensando a come poter rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri, stanno valutando innesti sia per l’inverno che per l’estate in vista della prossima stagione. La dirigenza, sembra aver individuato il giusto profilo da regalare al tecnico piacentino.

Musah sull’interesse dell’Inter: “non so nulla”

Il calciatore che l’Inter sta seguendo con particolare attenzione è Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002 in forza al Valencia di Gattuso. Il calciatore si è reso protagonista di buone prestazioni in questa prima parte di stagione, con due assist serviti in 13 partite giocate di Liga. Queste prestazioni, hanno portato la dirigenza nerazzurra a seguirlo con particolare attenzione, soprattutto per il futuro. Stando a quanto riporta il portale spagnolo superdeporte.es, però, il calciatore non è a conoscenza dell’interesse del club milanese. In una dichiarazione rilasciata, infatti, lo stesso ragazzo ha dichiarato che neanche il suo entourage lo ha informato di nulla. Nel contratto del ragazzo, è presente una clausola rescissoria di 100 milioni di euro e, per questo motivo, se la società nerazzurra è realmente interessata dovrà presentarsi in Spagna con un’offerta importante. Le prossime settimane saranno importanti per capire se ci sono margini per un eventuale trattativa.