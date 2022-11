Scippo dell’Atletico, Inter e Juve beffate

A giugno del prossimo anno saranno in molti i giocatori ad andare verso la scadenza contrattuale

Indubbiamente il mercato dei parametri zero è uno dei più succulenti per le big di Serie A e di tutta Europa.

I motivi sono ovvi, non dover pagare il costo del cartellino è uno dei modi per non esborsare cifre astronomiche e ultimamente va sempre più di moda tra gli agenti portare i loro assistiti a scadenza. Trovare ingaggi più alti o mete più blasonate sono gli obiettivi principali dei manager. Juventus e Inter rientrano tra le squadre che dispongono di una lista di giocatori in scadenza da poter sfruttare a giugno, ma dalla Spagna arriva una cattiva notizia.

L’Atletico soffia Thuram, Juve e Inter sorpassate

Marcus Thuram è uno dei sogni nel cassetto di Inzaghi e di Allegri. Autore di 13 gol e 4 assist in 18 partite con il Borussia M’gladbach, l’attaccante ha il contratto in scadenza a giugno del 2023 ed è quindi uno degli attaccanti più appetiti in circolazione. I tedeschi hanno già proposta un’offerta di rinnovo ma per ora Thuram non è intenzionato a rinnovare e tra le motivazioni c’è proprio quella di fare il salto di qualità in una big. Ecco che è spuntato l’Atletico, in cerca di un sostituto di Cunha, possibile partente. Secondo As infatti, i colchoneros sono una metà molto gradita per l’attaccante e persino la concorrenza in Premier League potrebbe essere superata da parte dell’Atletico. Sta di fatto che Juventus e Inter, se vorranno far gola al venticinquenne francese, dovranno in primis presentare un’offerta accattivante e poi superare la concorrenza. L’Atletico infatti avrebbe intenzione di proporre un pre accordo al ragazzo già nel mese di gennaio, appena terminati i Mondiali in Qatar.