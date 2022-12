Juventus, colpo dal Mondiale e non solo: doppia beffa Inter

La Juventus sfida l’Inter per il gioiello del Mondiale ma anche per un centrocampista: i nerazzurri rischiano una doppia beffa

La Juventus, nonostante il caos societario con le dimissioni di tutto il CdA, deve ragionare anche in ottica calciomercato, per provare ad intervenire in alcuni reparti lacunosi.

Uno di questi è il reparto difensivo dove la Juventus è a caccia di un’alternativa mancina da poter utilizzare sia come terzino sinistro che come braccetto di difesa. Uno dei giocatori attenzionati dai bianconeri è l’ecuadoriano classe 2002, Piero Hincapié. Si è messo in mostra nel Mondiale in Qatar, rivelandosi uno dei migliori dell’Ecuador e uno dei giovani più interessanti dell’intera competizione. Le sue qualità, però, si erano già intraviste in Bundesliga dove attualmente veste la maglia del Bayer Leverkusen. Un giovane che non è passato inosservato neppure all’Inter che intende puntarci.

Juventus, Hincapié e Kessié nel mirino: beffa Inter

Hincapié è un giovanissimo di grandi prospettive che ha già attirato l’attenzione di due big italiane come Inter e Juventus. Nerazzurri e bianconeri potrebbero contendersi non solo il difensore ecuadoriano, ma anche il centrocampista del Barcellona, Franck Kessié, possibile sacrificabile dei blaugrana.

La Juventus potrebbe perdere Adrien Rabiot che, alla luce dell’ottimo Mondiale disputato fin ora, ha riacquisito valore e pretendenti sul mercato, soprattutto in Premier League. Una perdita che aprirebbe la strada all’arrivo dell’ex Milan, beffando l’Inter. L’ingaggio dell’ivoriano, però, potrebbe rappresentare il vero ostacolo per i bianconeri.