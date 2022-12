Kaio Jorge e Ronaldo insieme: futuro deciso

La Juventus potrebbe già salutare il giovane talento Kaio Jorge: l’attaccante brasiliano è pronto a raggiungere Ronaldo

Da sempre la Juventus punta forte sui giovani e lo scorso anno ha deciso di investire su Kaio Jorge. Il classe 2002 arrivato dal Santos per circa 3 milioni in bianconero non ha praticamente mai trovato spazio. Solo 9 presenze lo scorso anno con la prima squadra e qualche infortunio di troppo.

Per questo motivo la Juventus potrebbe iniziare a ragionare sul futuro del brasiliano. I margini di crescita ovviamente sono ancora tanti visto che ha solo 20 anni, ma servirebbe sicuramente qualcosa in più. Per Kaio Jorge potrebbe così aprirsi la possibilità di andare a giocare da Ronaldo. Possibile ritorno in Brasile.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge nel mirino del Cruzeiro: lo vuole Ronaldo

Possibile svolta nel futuro di Kaio Jorge. Il brasiliano continua a faticare a trovare spazio nella Juventus, vista la sua giovane età e che davanti a lui ci sono due attaccanti non da poco come Vlahovic e Milik.

La Juventus così ragiona sul futuro del talento brasiliano classe 2002, mentre a mettere su di lui potrebbe essere un grande ex attaccante. Infatti Ronaldo, proprietario del Cruzeiro, potrebbe cercare di riportarlo in Brasile. Dalla Serie B il Cruzeiro è riuscito a conquistare la promozione in Serie A dominando il campionato, così Ronaldo vorrebbe regalarsi l’attaccante bianconero per la nuova stagione.