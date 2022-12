Conte-Luis Enrique, intreccio pazzesco: cosa sta succedendo

Il calciomercato non è fatto solo di calciatori in uscita o in entrata, ma anche gli allenatori sono pronti a rivoluzionare le loro carriere

Il Mondiale in Qatar ha riservato moltissime sorprese, soprattutto per le nazionali che, contrariamente alle attese, sono state eliminate anzitempo dalla competizione intercontinentale.

Spagna e Brasile su tutte, hanno visto i rispettivi allenatori mettere la parola fine al loro ciclo da CT. Questo potrebbe stravolgere lo scacchiere delle panchine europee per il prossimo anno, pertanto in estate potrebbero esserci grandi sorpresa, soprattutto in casa Tottenham dove del futuro di Antonio Conte non si sa nulla di certo.

Il Tottenham pensa a Luis Enrique

Il futuro di Antonio Conte al Tottenham è tutt’altro che chiaro. Il tecnico pugliese ancora non vuole parlare di rinnovo e gli spurs starebbero già coprendosi le spalle con un piano B piuttosto intrigante.

Da novembre del 2021 Antonio Conte è sulla panchina del Tottenham e il suo mandato dovrebbe terminare a giugno del 2023. I londinesi sono pronti a fare un sondaggio per Luis Enrique nel caso in cui il mister leccese non fosse disposto a rinnovare. Conte ha chiuso le ultime cinque partite prima della sosta mondiale con 3 sconfitte e due vittorie, bilancio che sicuramente non soddisfa molto. La fiducia della dirigenza però è totale, ma si aspetta una decisione a stretto giro per poter pianificare il futuro del Tottenham. Luis Enrique ha terminato il suo corso alla guida della Spagna dopo l’eliminazione contro il Marocco e rientrerebbe perfettamente tra i profili stilati dagli spurs. Antonio Conte intanto in questa stagione ha alle spalle 22 gare con 12 vittorie, 6 sconfitte e 4 pareggi.