Firma e piano B: Conte fa piangere Inter e Juve

Antonio Conte è pronto a scatenarsi e a cambiare obiettivo per giugno: così Juventus e Inter rischiano di rimanere a mani vuote

I campionati di tutta Europa si sono fermati per permettere al Mondiale in Qatar di andare in scena, con ancora pochi match in cartellone. A stretto giro, però, a monopolizzare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori sarà il calciomercato: gennaio può riservare alcune sorprese.

È in vista dell’estate che, però, i grandi colpi sono attesi: e Antonio Conte ha tutta l’intenzione di prendersi le luci della ribalta. Quarto posto in Premier League, 8 punti di distacco dall’Arsenal capolista e la voglia, rimanendo a Londra oltre la scadenza contrattuale ferma al 30 giugno 2023, di portare il Tottenham al vertice del calcio europeo. E tra i grandi obiettivi per la prossima estate c’è Stefan de Vrij, centrale olandese che al momento non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con l’Inter. L’ipotesi che, però, l’ex Lazio possa prolungare e rimanere a Milano sembra essere ancora viva. Ecco perchè lo sgarbo che ha in mente l’ex Commissario tecnico si sposterebbe altrove, nei confronti sia dell’Inter ma anche della Juventus.

Niente de Vrij: altro colpo a zero dalla Serie A per Conte

Perchè Antonio Conte non smette di pensare a Chris Smalling, pure lui in scadenza con la Roma a giugno ed in cima alla lista di nerazzurri e bianconeri per rinforzare la difesa in vista della stagione che verrà.

Smalling in questa stagione ha collezionato 21 presenze con 3 gol e 1817′ in campo: il suo futuro potrebbe essere quindi lontano dalla Capitale e dalla Serie A. Niente Juventus e Inter, Smalling rientra nelle primissime scelte di Conte per rimpolpare la difesa del Tottenham del futuro.