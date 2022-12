Il Real ha deciso: Allegri spera nel colpaccio di fine stagione

Florentino Perez ha inoltrato la propria risposta alle tante proposte pervenute sul mercato, ora tocca alla Juve approfittarne per l’affondo decisivo

Il Real Madrid è una delle tante big pronte a ripartire con il piglio giusto nel rispettivo campionato de La Liga. La sessione di mercato invernale è però vicina e questa potrebbe portare qualche novità interna. Non necessariamente in positivo.

Florentino Perez avrebbe infatti ricevuto diverse proposte, anche formali, da parte degli intermediari dei calciatori in scadenza di contratto coi rispettivi club la prossima estate. Tra questi, oltre a Gundogan, Skriniar, Rashford e Marcus Thuram ci sarebbe anche un altro grande centrocampista protagonista nelle ultime annate con la maglia del Chelsea: Ngolo Kantè. La risposta del Real, tuttavia, sarebbe stata rigorosamente di rifiuto. Le priorità del club madrileno sarebbero altre al momento, primi fra tutti i cartellini di Bellingham ed Enzo Fernandez.

Calciomercato, il Real rifiuta Kanté e la Juve ci spera

Questa inaspettata novità rappresenterebbe però un canale preferenziale per la Juventus di sperare ancora nell’apertura di una trattativa per l’innesto di Kanté, necessario come il pane negli schemi di Allegri per il prossimo futuro. Con Locatelli leggermente sottotono rispetto alla sua prima stagione in bianconero, il mediano francese garantirebbe infatti qualità in fase di impostazione ma soprattutto grande corsa e determinazione in fase di non possesso, quasi da uomo aggiunto in difesa come recuperapalloni.