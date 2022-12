Mourinho diventa Ct: idea folle per l’eredità, ‘sgarbo’ alla Juve

La Roma può cambiare tanto in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: addio Mourinho e scippo alla Juventus

Il tour in Giappone come anticamera per quella che sarà una seconda parte di stagione davvero importante per la Roma. I giallorossi torneranno in campo per la sfida casalinga contro il Bologna il prossimo 4 gennaio ma, intanto, puntano le attenzioni altrove.

Aria di cambiamenti, visto un andazzo tutt’altro che convincente. Tra alti e bassi, la Roma di Josè Mourinho è settima in classifica, i punti dal quarto posto che significherebbe qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League sono solo tre. Ma, adesso, la società capitolina è già al lavoro sul calciomercato e valuta le novità da apporre alla rosa attualmente in mano a Mourinho, a gennaio. È, tuttavia, in estate che molto potrebbe effettivamente mutare: a partire dall’allenatore. Con l’addio di Fernando Santos sempre più probabile (il Ct del Portogallo ha escluso le dimissioni non garantendo la permanenza alla guida dei lusitani), la Federazione portoghese potrebbe puntare forte nientemeno che su Josè Mourinho. L’avventura dello ‘Special One’ nella Capitale, nonostante la vittoria della Conference League, potrebbe quindi finire dopo due anni dal suo approdo sulla panchina giallorossa.

Addio Mourinho: la Roma punta il big

Rimane ancora da capire il come la pista potrebbe infiammarsi, su che basi, ma sempre alla fine dell’attuale stagione. E la Roma ha intenzione di non lasciarsi cogliere impreparata, valutando diversi profili per l’eventuale rimpiazzo dell’allenatore portoghese.

E chi rischia di ritrovarsi a mani vuote è la Juventus, poiché il nome caldo per la panchina della Roma può essere quello di Thomas Tuchel. L’allenatore tedesco è attualmente svincolato, piace a diverse società Juventus in primis, ma il suo futuro rischia invece di essere nella Capitale. Sempre in Serie A ma con la sciarpa giallorossa al collo: un altro grande nome per l’eventualità che Mourinho lasci effettivamente la Roma durante la prossima estate.