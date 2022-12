L’annuncio che cambia tutto, Juve e Milan ribaltate

Le società, visto lo stop dei campionati per via del mondiale, iniziano a programmare il calciomercato del presente e del futuro.

Con i mondiali in Qatar che hanno fermato i campionati, le società possono iniziare a progettare non solo il mercato di riparazione che prenderà il via a gennaio, ma anche quello estivo in vista della prossima stagione.

Sono molti, infatti, i club che stanno progettando il futuro, non solo per quanto riguarda acquisti e cessioni, ma anche per i rinnovi contrattuali dei calciatori più importanti. E’ il caso dell’Eintracht Francoforte, ancora alle prese con la situazione legata al difensore Ndicka. Markus Krösche, direttore sportivo dei tedeschi, ha dichiaratto al quotidiano Bild di “essere ancora in trattativa con il ragazzo per il rinnovo”. Il calciatore, vista la buona parte di stagione effettuata, è finito nel mirino di diversi club del nostro campionato.

L’Eintracht prova a rinnovare Ndicka: molti club di A su di lui

Come detto, sul difensore francese c’è l’interesse di molti club di Serie A. Stiamo parlando di Roma, Juventus e Milan, che stanno seguendo attentamente il ragazzo.

Il contratto di Ndicka scadrà il prossimo giugno, e questo gli consente di poter firmare a parametro zero per qualsiasi altro club a partire da febbraio. Una situazione che stuzzica e non poco le italiane che monitorano la situazione, pronte ad intervenire qualora il rinnovo con i tedeschi non si concretizzasse. L’Eintracht potrebbe cercare di convincere il ragazzo in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ma una nuova esperienza potrebbe convincere il ragazzo a partire, sopratutto per club blasonati come quelli italiani. Decisiva sarà la sua volontà, con i tedeschi che faranno di tutto per non perderlo a zero. Le big del nostro campionato monitorano la situazione, pronte a lanciare l’assalto nel momento più opportuno.