Post Leao, proposta a sorpresa: Kjaer ‘aiuta’ il Milan

Il Milan pianifica già la campagna acquisti per la prossima stagione: il post Leao può regalare sorprese alla squadra di Pioli

Poco più di tre settimane ed i club di Serie A torneranno in campo per la seconda avvincente parte della stagione. Se a gennaio le occasioni di calciomercato saranno chiaramente limitate, in vista di giugno il discorso sarà diverso.

Ed il Milan, in tal senso, ha già in mente quelle che potrebbero essere le mosse atte a rinforzare una rosa che per lunghi tratti, in questi mesi, ha fatto fatica. Il principale nodo da sciogliere per Maldini e Massara rimane sempre quello legato a Rafael Leao, sotto contratto fino al 30 giugno 2024 e al momento lontano dal tanto chiacchierato rinnovo contrattuale. I quasi 20 milioni dovuti allo Sporting CP complicano in maniera quasi irrimediabile la possibile permanenza del gioiello lusitano. La dirigenza rossonera si sta muovendo sui possibili sostituti per rinforzare un attacco che quest’anno ha fatto fatica, spesso e volentieri, ad andare a segno. E l’occasione giusta può essere rappresentata da un ex Serie A che nelle ultime settimane ha fatto fatica ad imporsi in Premier League.

Damsgaard al Milan: la situazione per giugno

Potrebbe, dunque, essere proposto alla società di via Aldo Rossi per la prossima estate. Si tratta di Mikkel Damsgaard, ex Sampdoria approdato al Brentford ad agosto per 15 milioni di euro.

Il talento danese, accostato a più riprese al Milan, potrebbe dunque tornare di moda proprio per rappresentare una delle possibili scelte per raccogliere l’eredità di Leao. 22 anni, con 3 presenze al Mondiale vestendo la maglia della Danimarca, ha accumulato sì 19 apparizioni in Inghilterra tra campionato e coppe seppur con soli 785’ in campo e 2 assist. Ed il rilancio di Damsgaard potrebbe avvenire ancora in A: Maldini potrebbe scommettere su di lui, visto i costi contenuti, nel caso in cui il cartellino del classe 2000 venga offerto al ‘Diavolo’ al termine dell’attuale stagione.