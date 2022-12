Mega plusvalenza e sostituto in A: così l’Inter brucia la Juve

L’Inter potrebbe acquistare un calciatore in Serie A, seguito anche dalla Juventus, per sostituire una sua pedina: intreccio col top club

Le strade di Inter e Juventus s’incrociano spesso in ambito di calciomercato. La pausa per il Mondiale è molto utile ad entrambe, al fine di studiare in maniera più approfondita le prossime mosse da compiere sul fronte acquisti.

La ‘Beneamata’, dal canto suo, presenta una rosa ben coperta in tutti i reparti e di livello elevato. Ma, chiaramente, non si sa mai cosa possa riservare la sessione dei trasferimenti. In tal senso, bisogna fare attenzione all’interesse dei top club, che potrebbe convincersi nei mesi a venire a tentare l’assalto decisivo offrendo somme non indifferenti. Il Bayern Monaco, ad esempio, avrebbe puntato il proprio mirino su Onana, sbarcato a Milano a parametro zero dopo aver concluso l’avventura con la maglia dell’Ajax.

Calciomercato Juventus e Inter, Onana nel mirino del Bayern: il sostituto è Vicario

Il camerunese, diventato titolare a tutti gli effetti nello scacchiere di Simone Inzaghi, partirebbe soltanto di fronte ad una proposta importante, che garantirebbe una mega plusvalenza alla ‘Beneamata’.

I milanesi, a quel punto, si tufferebbero su Guglielmo Vicario, portiere di proprietà dell’Empoli che piace pure a Juventus e Roma. Con l’eventuale cessione di Onana, i nerazzurri potrebbero sbaragliare la concorrenza, tagliando fuori i rivali bianconeri.