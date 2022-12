Conte stregato, ora l’addio alla Juventus diventa realtà

Profilo perfetto per il calcio del tecnico salentino che dovrebbe rinnovare il contratto col Tottenham in scadenza a giugno

In questi giorni il nome di Conte è tornato alla ribalta per la Juventus che verrà, affiancato un po’ a sorpresa a Marotta col quale non si è lasciato benissimo dopo i due anni all’Inter. E a quel Del Piero che in chiave bianconera riemerge quasi ciclicamente, ma ora che Agnelli è andato via un ritorno non è più impossibile.

Tornando a Conte, le ultime indiscrezioni lo danno intenzionato a rimanere a Londra rinnovando il contratto in scadenza a giugno. Sul tavolo cifre pazzesche, 20 milioni di euro netti o giù di lì, che solo un pazzo rifiuterebbe. Certo, Conte è uno di quelli capace di stupirti, ma come tutti anche molto sensibile al vil denaro. Levy e il discusso Paratici potrebbero poi garantirgli una campagna acquisti di spessore, partendo magari da un paio di colpi a zero che sono una delle ‘specialità’ dell’ex capitano juventino.

Affari potenzialmente a zero ce ne sono di diversi, uno di questi lo si trova proprio in casa Juve. Parliamo di Adrien Rabiot, rivalorizzato da Allegri e confermatosi al Mondiale con la maglia della Francia, giunta im semifinale grazie al successo contro l‘Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Rabiot vola da Conte

Il francese è in scadenza a giugno e difficilmente rinnoverà visto quanto chiedono lui e mamma Veronique. Minimo i 7 milioni netti più bonus che prende ora. Ma lui sogna la Premier e Conte potrebbe esserne rimasto stregato, ritenendolo del tutto perfetto per il proprio calcio.

Paratici fu colui il quale lo portò a Torino quando era in scadenza col Psg, adesso può ripetersi portandolo al Tottenham sfruttando l’ascendente di Conte, l’allenatore che potrebbe fargli compiere un ulteriore balzo di qualità. Per convincerlo a firmare, il Tottenham potrebbe offrirgli un quadriennale da 8 milioni netti a stagione.