Juventus senza pace: “Sarebbe quasi illogico”

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare ad una vera e propria rivoluzione: la novità a partire da gennaio

Idee entusiasmanti in vista della prossima stagione, ma il club bianconero dovrà risolvere prima i vari problemi extra-calcistici con le inchieste in Procura di Torino. Ora i calciatori sono tornati ad allenarsi alla Continassa per provare così a risalire velocemente in classifica dimenticando la prima parte di stagione.

Il giornalista, Mario Mattioli, ha svelato così il suo punto di vista ai microfoni di Radio Radio sul da farsi in casa bianconera: “La Juve in questo momento deve lavorare sotto traccia, per ovvie ragioni. Non ha struttura definita per la direzione sportiva, anche se Cherubini è rimasto avrà bisogno di un supporto”. Successivamente ha rivelato che non ci saranno colpi in entrata: “Sono molto dubbioso sul fatto che la Juve possa completare azioni di mercato importanti a gennaio. La conseguenza di quello che è successo nelle scorse settimane è che il mercato non potrà essere sovvenzionato. Sarebbe quasi illogico”.

Juventus, Allegri dovrà lavorare sul proprio gruppo

Massimiliano Allegri dovrà cercare di lavorare in questo modo per far tornare il sereno in casa bianconera: una voglia matta di dimostrare il reale valore dei bianconeri.

L’obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di forgiare il gruppo bianconero in vista dei prossimi impegni tra campionato ed Europa League. La prima parte di stagione è stata deludente con i risultati che sono arrivati soltanto nelle ultime settimane prima della sosta Mondiale. Ora la voglia di riscatto è tanta, ma la squadra dovrà concentrarsi sugli obiettivi calcistici visto che dalla sessione invernale di calciomercato non potrebbero arrivare colpi suggestivi. In questo modo l’allenatore della Juventus dovrà essere sempre al top sotto il profilo della gestione per risalire ancora in classifica cercando di dare filo da torcere alle altre big della Serie A. La volontà è quella di tornare grande, ma al momento ci sono tante dinamiche da risolvere soprattutto a livello aziendale ed economico. Di pari passo, Allegri ha l’arduo compito di far tornare competitiva la Juventus cercando di spronare il suo attuale a disposizione.