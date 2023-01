Nuovo bomber per Pioli: dietro solo a Neymar e Mbappe

Il Milan di Stefano Pioli cerca un nuovo attaccante: il nome nuovo per il reparto offensivo rossonero potrebbe arrivare dalla Francia

Dopo il Mondiale il Milan torna a cercare rinforzi per l’attacco di Stefano Pioli. Olivier Giroud anche con la Francia ha dimostrato il proprio valore, ma accanto a lui in rossonero non ci sono particolari risorse. Infatti investire su Divock Origi non si è dimostrata una mossa vincente fino ad ora, con il belga che fatica a essere decisivo.

Così Maldini cerca un nuovo attaccante per la rosa di Pioli e il mirino rossonero potrebbe spostarsi in Francia, su un giovane attaccante al momento dietro solo a Neymar e Mbappe in Ligue 1. La concorrenza è già ampia.

Calciomercato Milan, soluzione per l’attacco: mirino su Moffi

Il Milan necessita di un nuovo attaccante per il reparto offensivo di Stefano Pioli. Così la ricerca di Paolo Maldini potrebbe spostarsi in Francia. Infatti per rinforzare l’attacco i rossoneri potrebbero mettere nel mirino Terem Moffi, attaccante classe ’99 del Lorient.

Il nigeriano in questa stagione ha collezionato 10 gol in 14 partite, dietro solo a Mbappe e Neymar nella classifica marcatori del campionato francese. La sua valutazione al momento si aggirerebbe intorno ai 15-20 milioni, ma il Milan non sarebbe l’unico club a osservarlo con interesse. Infatti anche alcuni club di Premier League starebbero guardando con interesse a Moffi. Dunque la concorrenza per il Milan potrebbe essere ampia sin da ora. L’affare ovviamente sarebbe più probabile in estate che a gennaio, visto che difficilmente il club francese rinuncerà a metà stagione al suo bomber.