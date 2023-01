CMWEB | Ingaggio faraonico, il Psg tenta ancora il bomber

Il calciomercato della Juventus può intrecciarsi con le prossime scelte del PSG: attacco totale alla stella

Il 2022 si è chiuso da poche ore e le società di tutta Europa, festeggiamenti a parte, preparano il ritorno in campo. Tra queste sicuramente il PSG di Galtier, impegnato oggi con il Lens per la 17esima giornata di Ligue 1.

I parigini, primi in classifica, sono tuttavia proiettati già verso quelle che saranno le operazioni di calciomercato da portare a termine nel 2023. Non tanto a gennaio, mese nel quale qualcosa potrebbe comunque cambiare per Neymar, Messi e compagni. In vista di giugno, invece, è evidente come la dirigenza stia valutando l’approdo di un nuovo importante attaccante da consegnare a Galtier. Messi è in scadenza, le voci sul possibile addio di Mbappè continuano a rincorrersi e quindi tra i nomi che ormai da mesi monopolizzano l’attenzione del presidente Al-Khelaifi continua ad esserci quello di Marcus Rashford. Un profilo che piace tantissimo, da tempo, anche alla Juventus. La punta del Manchester United, che ha recentemente esercitato l’opzione di rinnovo, avrebbe già deciso il suo futuro.

PSG-Rashford, decisione presa: le ultime

Una corte serrata quella del PSG per il 2023/24 e, secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercatoweb.it‘, Al-Khelaifi avrebbe già pronta un’offerta d’ingaggio che supererebbe i dieci milioni di euro.

Rashford sarebbe anche allettato dalla ‘generosa’ ipotesi che lo porterebbe a sbarcare sotto la Tour Eiffel ma Manchester è casa sua, ha un posto da titolare inamovibile ed è per questo che è pronto a rifiutare la corte del PSG. Una notizia che può incidere anche sul mercato della Juventus, interessata al 25enne inglese che in questi primi mesi ha collezionato 22 presenze con 11 reti e 4 assist vincenti con la maglia dei ‘Red Devils’.