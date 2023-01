Il campione del mondo alla corte di Allegri: 40 milioni sul piatto

Clamorosa svolta di mercato per il club bianconero: Allegri potrebbe soffiare a Maldini un giocatore già seguito con insistenza dal Milan

Com’era inevitabile che fosse, l’Argentina campione del mondo ha attirato su di sè le attenzioni di tutti gli addetti ai lavori per la straordinaria resa di parecchi interpreti della Nazionale albiceleste, decisivi per la conquista di un titolo che mancava da ben 36 anni.

Gente come Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Juliàn Alvarez – oltre al solito Leo Messi, vero trascinatore della Selecciòn, hanno confermato quanto di buono avevano già fatto vedere nelle loro squadre di club. In taluni casi andando anche oltre le più rosee aspettative, come nel caso del centrocampista del Brighton. Messo subito nel mirino della Juve, il mediano argentino non è il solo campione del mondo che ha destato l’interesse di Allegri. Dalla Spagna arriva un’indiscrezione che non farà felice il Milan di Paolo Maldini. Ma che apre degli scenari importanti al club bianconero.

La Juve si iscrive alla corsa per Rodrigo De Paul

Arrivato nell’estate del 2021 a Madrid con grandi aspettative, Rodrigo De Paul ha disputato una prima stagione abbastanza interlocutoria. Voluto dal ‘Cholo’ Simeone in prima persona, l’ex Udinese ha avuto un rendimento intermittente. Nelle prime gare del 2022/23 invece, il centrocampista è cresciuto, pur nelle difficoltà di un’annata che per i Colchoneros è una sorta di mezzo incubo. La kermesse Mondiale ha restituito ai tifosi e agli addetti ai lavori un calciatore totale. In grado di far tutto. E le pretendenti si sono riaffacciate alla finestra del club madrileno.

Seguito già con grande interesse dal Milan, che cerca disperatamente un profilo top dopo la dolorosa partenza di Kessié 6 mesi fa, ora De Paul è finito nel mirino della Juventus. Il portale spagnolo esperto di mercato ‘Fichajes.net‘ rivela il forte gradimento del club bianconero per il giocatore albiceleste. Il prezzo di uscita è 40 milioni, che non sono pochi ma nemmeno tantissimi se consideriamo l’iper valutazione di cui stanno godendo tutti i campioni del mondo argentini. L’Atletico deve fare cassa dopo la prematura uscita da tutte le competizioni europee: l’affare potrebbe clamorosamente andare in porto già nel mercato di gennaio. Con le ovvie e necessarie cessioni che la Juve dovrebbe fare per finanziare il colpo.