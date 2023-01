Rottura totale con Zaniolo: la nuova destinazione è decisa

Il rapporto tra Nicolò Zaniolo e la Roma sarebbe arrivato ad un punto di rottura definitivo: ora c’è soltanto una possibilità per il futuro

È il futuro di Nicolò Zaniolo il tema più caldo di questo rush finale della sessione del calciomercato di gennaio. L’attaccante giallorosso, come noto, presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e si è convinto ad intraprendere immediatamente una nuova avventura.

Senza aspettare, dunque, l’estate prossima per essere ceduto. Il classe ’99 sente che il suo percorso nella Capitale è giunto al termine e nei suoi confronti si riscontrano diversi interessamenti. Al momento, però, le piste più concrete sono due: Milan e Bournemouth. Piace pure al Tottenham targato Antonio Conte e Fabio Paratici, ma per ora gli ‘Spurs’ non hanno avanzato alcuna offerta. Lo stesso dicasi per i rossoneri, quali hanno fatto sapere a Tiago Pinto che ora non possono soddisfare le richieste della società giallorossa. Quest’ultima vorrebbe almeno 30-35 milioni di euro e accetterrebbe o un trasferimento a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto non condizionato. In tal senso, la Roma darebbe il via libera al Bournemouth, che ha avanzato una proposta ufficiale da 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il calciatore, però, intende cambiare aria per passare in un top club e non nella squadra che naviga nella retrocessione della Premier League. Motivo per cui, stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, Dan e Ryan Friedkin avrebbero definitivamente perso la pazienza con Zaniolo.

Roma, i Friedkin hanno deciso: solo Premier per Zaniolo

L’ex Inter, sempre secondo la fonte citata, presenta soltanto una via d’uscita, ossia il massimo campionato inglese. L’offerta del Bournemuth è più che soddisfacente: se il talento azzurro dovesse rifiutarla, rischierebbe seriamente di dire addio al calcio giocato fino a giugno.

Tra l’altro sembra che l’esterno abbia detto che non avrebbe più giocato con la maglia della Roma, quando ha chiesto di non essere convocato per la gara contro lo Spezia. I Friedkin desiderano fortemente accontentarlo e le loro condizioni ora sono chiare più che mai. Di conseguenza, appare ancora più improbabile un passaggio di Zaniolo al Milan.