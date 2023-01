Giallo Brozovic, tra infortunio e addio: cosa sta succedendo

Marcelo Brozovic diventa un caso: ancora ai box, adesso la situazione riguardante il croato si fa delicata

In casa Inter è tempo di pensare alla sfida di campionato contro la Cremonese. Domani, alle 18, gli uomini di Inzaghi saranno ospiti dei grigiorossi con la necessità di tornare a vincere dopo il clamoroso tonfo con l’Empoli.

Una stagione tra alti e bassi quella dell’Inter: dalla gioia della Supercoppa portata a casa ad una Serie A che è ormai monopolizzata dal Napoli, lanciatissimo verso il suo terzo scudetto. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed in tal senso uno dei nomi che sta maggiormente tenendo alta l’attenzione in casa Inter è quello di Marcelo Brozovic. Una pedina fondamentale nella mediana del tecnico piacentino che, tuttavia, non lo vede in campo dallo scorso 13 novembre contro l’Atalanta (in Champions addirittura da due mesi prima). Ecco quindi che la situazione comincia a tenere in ansia i vertici di Viale della Liberazione che dovranno quindi fare i conti con il futuro dell’ex Dinao Zagabria. L’addio rimane un’opzione viva, nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 con l’Inter. Per quanto riguarda il rientro, invece, non si sa ancora nulla di certo.

Inter, Brozovic è un caso: l’addio è un’opzione

Ed è questo a preoccupare i nerazzurri: Brozovic è sempre stato indispensabile e la sua assenza sta pesando non poco nell’economia della mediana interista.

Non c’è ancora una data precisa per il ritorno in campo e le opzioni alla finestra, per l’eventuale cessione a giugno, rischiano di moltiplicarsi in breve tempo. Un nodo da sciogliere il prima possibile, tra la prudenza dello staff medico e la voglia di riconsegnarlo il prima possibile a Simone Inzaghi. Il ‘caso’ legato al croato pare quindi destinato ad andare avanti, ancora per diverso tempo. Brozovic, fino a questo momento, ha accumulato 12 presenze con soli 795′ in campo e 2 reti all’attivo.