Mossa disperata per Skriniar: lo scambio che premia l’Inter

Milan Skriniar non rinnoverà il suo contratto con l’Inter come ha fatto sapere il suo agente: assalto dell’ultim’ora, scambio in casa nerazzurra

Novità importanti in vista del futuro di Milan Skriniar. Il difensore slovacco dell’Inter, espulso nell’ultima sfida persa contro l’Empoli, dirà addio ai nerazzurri per sposare un nuovo progetto da urlo. Il suo agente ha fatto conoscere tutti i dettagli della trattativa con l’Inter: ormai a breve si conoscerà il suo futuro per volare altrove lasciando così il club milanese.

E così, come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, Roberto Firmino potrebbe lasciare il Liverpool per cambiare aria. In quest’ottica si lega il discorso dei Reds per Milan Skriniar, rinforzo da urlo per il reparto difensivo che sta subendo troppi gol in questa parte della stagione. Per tante stagioni il brasiliano è stata la punta di diamante insieme a Manè e Salah, ma ora il suo ciclo sembra essere arrivato ai titoli di cosa.

Skriniar, la sua decisione è già nota

Lo stesso difensore dell’Inter, Milan Skriniar, però avrebbe già dato il suo per il trasferimento al PSG. Il club francese già ci aveva provato in estate, ma il centrale nerazzurro ha optato per la permanenza con la maglia dell’Inter per provare a pensare anche al possibile rinnovo contrattuale con la compagine guidata da Simone Inzaghi. Ora il suo futuro sarebbe in Francia a partire dalla prossima estate liberandosi a parametro zero.

L’Inter continuerà a monitorare attentamente il fronte calciomercato per provare a chiudere acquisti di qualità assoluta. In estate ci sarà una mini rivoluzione con tanti top player sul punto di essere ceduti. Tanti altri arriveranno in maglia nerazzurra per continuare il percorso di crescita anche in campo internazionale con l’obiettivo della Champions League. Una voglia di competere sempre al top con entrate ed uscite eccellenti da parte della compagine milanese.