Marotta prova a cedere l’esubero: affare totale da 50 milioni

Il Chelsea è sulle tracce di Denzel Dumfries, ma occhio anche al possibile inserimento nella trattativa di Joaquin Correa: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi è in una certa difficoltà in questo particolare momento della stagione.

I nerazzurri hanno infatti chiuso il girone d’andata con ben sei sconfitte accumulate nel campionato italiano di Serie A, un bilancio troppo negativo per una squadra che ha ambizioni di vittoria dello Scudetto e sul banco degli imputati sembra essere finito anche Beppe Marotta, amministratore delegato della Beneamata osannato diverse volte dai tifosi, ma che sembra aver costruito in questo caso una rosa non particolarmente all’altezza degli obiettivi richiesti. I colpi in sede di calciomercato che non sono piaciuti al pubblico nerazzurro sono diversi. Raoul Bellanova ad esempio, contro l’Empoli, ha dimostrato di non essere forse in grado di calcare palcoscenici del livello di San Siro, così come Joaquin Correa, attaccante argentino molto deludente in questo campionato di Serie A e sempre più vicino a lasciare l’Inter in caso di arrivo dell’offerta giusta. Marotta, per liberare spazio dal punto di vista economico, potrebbe inserirlo nella trattativa con il Chelsea di Denzel Dumfries: andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Calciomercato Inter, Correa nell’affare Dumfries? Marotta ci prova

Il Chelsea di Graham Potter ha una corsia preferenziale con l’Inter dopo i recenti affari conclusi insieme. I Blues, che non stanno vivendo una stagione particolarmente facile dal punto di vista dei risultati e del gioco, hanno da tempo nel mirino il profilo di Denzel Dumfries, esterno destro olandese per il quale potrebbero mettere sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni di euro che non sembra però soddisfare la dirigenza dell’Inter.

In quest’ottica, Marotta potrebbe confezionare un pacchetto con Correa e Dumfries e chiedere ai Blues circa 50 milioni di euro. Una controfferta che non dovrebbe scaldare molto la dirigenza della società inglese vista anche la grande mole di seconde punte presente nella sua rosa.