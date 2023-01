L’addio cambia tutto: così Mourinho lo frega alla Juve

Cessione imminente in casa Roma e grazie a questo addio i giallorossi potrebbero avere la meglio sulla Juventus per un obiettivo in entrata

Sono ore calde in ambito di calciomercato. Protagonista di questi ultimi giorni della sessione invernale dei trasferimenti è senza dubbio la Roma targata José Mourinho, in particolare per quanto concerne il futuro di Nicolò Zaniolo.

L’attaccante del club giallorosso ha deciso in via definitiva di non rinnovare il contratto in scadenza giugno 2024 ed interrompere subito il rapporto con i capitolini. Allo stesso tempo, però, l’ex calciatore dell’Inter sente di poter dare un contributo importante ad alti livelli, di conseguenza per il momento non intende accettare destinazione che ritiene inferiori alla sua portata. Il riferimento è al Bournemouth, che occupa la terzultima posizione della classifica di Premier League (zona retrocessione). Gli inglesi, dal canto loro, hanno avanzato una proposta ufficiale da 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Condizioni che soddisfano pienamente la Roma, ma Zaniolo fa muro. In attesa di capire come si concluderà questa telenovela, c’è un altro giallorosso in procinto di abbandonare la nave. Si tratta di Eldor Shomurodov, con l’uzbeko che è stato ai margini del progetto tecnico sin dal suo approdo. Stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe vicino il passaggio del centravanti allo Spezia guidato da Luca Gotti.

Calciomercato Juventus e Roma, Holm da Mourinho ‘grazie’ a Shomurodov

Nelle casse della Roma, a meno di sorprese, andranno 1,5 milioni di euro. La formula è quella del prestito secco, nessun obbligo o diritto di riscatto. Dunque, Shomurodov proseguirà quasi sicuramente la sua avventura in Serie A e non è tutto.

Tale operazione, infatti, potrebbe consentire ai giallorossi di acquisire un diritto di prelazione su Emil Holm – valutazione intorno ai 10-12 milioni di euro -, terzino destro classe 2000 (compirà 23 anni il prossimo 13 maggio) che milita nelle fila della squadra ligure per l’appunto. Un profilo alquanto interessante, non a caso stuzzica anche la fantasia di Massimiliano Allegri e della sua Juventus. I torinesi sono a caccia di una pedina giovane e forte, in grado di raccogliere l’eredità di Cuadrado. Ma proprio grazie all’affare Shomurodov, la Roma potrebbe battere molto più facilemente la concorrenza bianconera. Situazione da monitorare.