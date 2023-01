Addio Skriniar: la proposta dell’Inter spiazza il PSG

Il calciomercato dell’Inter vede sempre più vicina la cessione di Skriniar: clamoroso intreccio con il PSG

Una stagione tra alti e bassi quella che l’Inter di Simone Inzaghi ha vissuto fino a questo momento.

Se da un lato la recente vittoria della Supercoppa italiana contro il Milan ha rappresentato una soddisfazione importante per i colori nerazzurri, dall’altro invece continua a bruciare il clamoroso ko casalingo contro l’Empoli. La vetta è ormai lontanissima, ben 13 punti, e sperare di rimontare il Napoli primo sembra essere una vera e propria utopia. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e Beppe Marotta lavora senza sosta per sciogliere i nodi più intricati della rosa meneghina. Non solo Dumfries, destinato a dire addio in nome di una corposa plusvalenza: ma anche e soprattutto Milan Skriniar. Lo slovacco è in scadenza al termine dell’attuale stagione, i discorsi per il rinnovo si sono interrotti e la partenza pare solo questione di tempo. Forse di giorni, visto che il PSG è tornato alla carica per avere subito il forte difensore e regalarlo a Galtier a stagione in corso. Situazione in divenire e valutazioni in corso, con il club di Viale della Liberazione ormai rassegnato a perdere Skriniar in questo 2023.

Skriniar al PSG: la proposta ‘folle’ dell’Inter

E se il centrale dovesse effettivamente partire a gennaio, l’Inter punterebbe ad incassare qualcosa approfittando di un contratto che, seppur a breve scadenza, rimane in essere.

L’ultima idea della società di Steven Zhang porterebbe ad una proposta di scambio, decisamente inconsueta, da avanzare ai francesi. In cambio di Skriniar, alla pari, Marotta chiederebbe il cartellino di Kimpembe. Un’opportunità praticamente inesistente nei pensieri del PSG che non ha la minima intenzione di cedere uno dei suoi gioielli, a maggior ragione in una situazione che diventerebbe assolutamente sfavorevole per il club di Al-Khelaifi.