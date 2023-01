Allegri resta ma cambia ruolo: l’ultima idea della Juventus

La Juventus pianifica non pochi cambiamenti in vista del prossimo anno: rivoluzione ma Allegri così resta

Dopo un inizio di stagione complicato, la Juventus ha rimontato fino al secondo posto salvo poi cedere il passo a causa della pesante penalizzazione per le plusvalenze fittizie.

Un -15 che pesa come un macigno sulla squadra di Allegri che, tuttavia, rischia di tornare a tremare anche per la tanto chiacchierata ‘manovra stipendi’. L’accordo che alcuni giocatori (ed ex bianconeri) che avrebbero segretamente stipulato con il club durante l’emergenza per il Covid può portare alla squalifica di almeno un mese a diverse pedine in mano ad Allegri. Una situazione, insomma, tutt’altro che rose e fiori: e alla Juventus le attenzioni cominciano a rivolgersi alla prossima stagione. Indipendentemente dal piazzamento in Serie A e dalle questioni extracalcistiche, la situazione comincia ad essere sempre più chiara riguardo alla Juventus del futuro. Si è parlato a lungo del possibile addio di Massimiliano Allegri, ancora sotto contratto fino all’estate 2025 e che un po’ a sorpresa potrebbe rimanere a Torino ma con un cambiamento importante. Secondo quanto riferito da Graziano Carugo Campi su Twitter, infatti, il livornese potrebbe lasciare la panchina pur assumendo un nuovo ruolo.

Allegri nuovo Dt: ecco chi potrebbe allenare la Juventus

“Ipotesi di rinnovo a Massimiliano Allegri potrebbe prevedere la possibilità di lasciare la panchina, per diventare direttore tecnico del club”.

Uno scenario, fino a qualche settimana fa, decisamente impronosticabile. Ma adesso la ‘Vecchia Signora’ guarderebbe oltre, tenendosi stretto Allegri ma con un nuovo allenatore in panchina. E l’idea che maggiormente stuzzica porta in Toscana, in casa Empoli. Piace tantissimo Paolo Zanetti, tecnico che sta mostrando un gran calcio con una squadra giovane e spregiudicata. Nonostante sia legato all’Empoli da un contratto in scadenza nel 2024, dunque, Zanetti potrebbe diventare il nome più caldo per guidare la Juventus nella stagione 2023/24.