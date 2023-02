Rinnovo Leao in alto mare: “Tre macigni per il Milan”

In casa Milan tiene sempre banco il tema relativo al futuro di Leao, in scadenza il 30 giugno 2024: arriva la risposta ufficiale sul rinnovo

Un sessione di calciomercato invernale abbastanza spenta per il Milan, al pari della maggior parte delle società di Serie A d’altronde. Paolo Maldini e Frederic Massara, inoltre, sono ancora alle prese con la più che spinosa vicenda relativa al futuro di Rafael Leao.

Il calciatore portoghese, come noto, presenta un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e il rinnovo dell’accordo scritto appare tutt’altro che scontato. Nelle scorse ore ‘La Gazzetta dello Sport’ ha perfino parlato di rottura totale tra il gioiello lusitano e il club lombardo e ci sarebbero state pure delle scintille con Maldini. A chiarire maggiormente il tutto ci ha pensato direttamente il giornalista della Rosea Carlo Laudisa, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play: “Seguo da diverso tempo questo caso. Tutti avevamo una deadline, ossia il 31 gennaio. La sensazione che dava il Milan era quella. Ci sono tre macigni, di cui ho parlato nei due articoli. Uno è legato alla clausola, che la famiglia di Leao vuole dimezzare fino a 80 milioni circa. Poi c’è il problema dei 19 milioni dovuti allo Sporting e per l’entourage del portoghese deve pagare il club. Il Milan, però, parteciperebbe con un anticipo rispetto all’aumento previsto per l’ingaggio fino ai 7 milioni proposti“.

Milan, parla l’avvocato di Leao: “Notizie false”

Di contro, giungono fresche dichiarazioni rilasciate dall’avvocato di Leao – Ted Dimvula – in merito a queste voci sul rinnovo: “Da diverse settimane stiamo assistendo ad un aumento di notizie false e fuorvianti su Rafael Leao – ha dichiarato Dimvula a ‘Sky Sport’ -. Queste informazioni diffamatorie hanno un solo scopo: paralizzare il dialogo cordiale e professionale che abbiamo con la dirigenza del Milan“.

L’avvocato ha aggiunto: “Neghiamo ogni desiderio da parte di Leao e/o del suo entourage di abbassare la clausola rescissoria per facilitare una sua cessione nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato“.