Futuro in bianconero, Maldini non può nulla: via libera da Xavi

Uno dei grandi obiettivi di Maldini sarà oggetto di un nuovo assalto da parte del club bianconero: nulla da fare per il ‘Diavolo’

Col mercato invernale chiuso senza grandi colpi – se si eccettuano le mega operazioni dei ricchi club inglesi – il Milan è già proiettato alla prossima estate. Quando, almeno questo è quello che sperano i tifosi, il portafogli di Gerry Cardinale si aprirà in modo più consistente di quanto (non) sia stato fatto a gennaio.

Oltre a tornare presumibilmente su Nicolò Zaniolo – nella speranza che la Roma abbassi le pretese economiche sul calciatore – altri colpi stuzzicano la fantasia della dirigenza rossonera. Già archiviato con un ko anche il possibile colpo a zero Houssem Aouar, destinato al Betis Siviglia, il Milan ha già guardato in Spagna a caccia della nuova stella. Individuata nel Barcellona. Col tecnico Xavi che ha già fatto capire di non essere pregiudizialmente contrario alla cessione del big.

Assalto bianconero a Raphinha: a luglio arriva l’affondo

Arrivato nella scorsa estate per 58 milioni di euro, il brasiliano Raphinha non ha finora tenuto fede alla sua valutazione monstre. Certo, l’annata non può essere considerata negativa, ma ci si aspettava certamente di più da lui. Già nella finestra di gennaio il ricco Newcastle aveva fatto un’offerta considerata ‘ridicola’ dalla dirigenza blaugrana. 35 milioni. Comprensivi di bonus. Troppo pochi per lasciar andare il fantasista.

Secondo quanto riportato dal portale ‘Elnacional.cat‘, con la qualificazione alla prossima Champions League i Magpies faranno un nuovo tentativo per il sudamericano. Stavolta, assicurano anche dall’Inghilterra, senza badare a spese. Già apprezzato Oltremanica per essersi messo in mostra con la maglia del Leeds, da cui il Barça lo ha prelevato, Raphinha sembra destinato a tornare in Premier League. Con buona pace dei sogni di mercato del Milan, che non può certo competere con la potenza finanziaria di Bin Salman.