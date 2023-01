Maldini gioca d’anticipo: firma subito, Barcellona ko

Il calciomercato del Milan può vedere la firma immediata della stellina: così il Barcellona finisce al tappeto

Il Milan, si sa, è alla ricerca delle giuste occasioni di calciomercato. Non solo Zaniolo nei pensieri di Maldini che, per l’attacco, è concentrato su un possibile rinforzo da regalare subito a Pioli.

E le attenzioni della dirigenza di Via Aldo Rossi sembrerebbero pronte a spostarsi in Spagna, per la precisione a Barcellona. Spagnolo ma di origini marocchine, Ilias Akhomach è considerato uno dei più promettenti gioielli della Cantera del Barcellona. Il classe 2004, in scadenza a giugno con il club catalano, secondo quanto riferito da ‘ElNacional.cat’, potrebbe dire addio al club di Laporta. Ed il motivo è molto semplice, visto che in prima squadra non ha praticamente mai trovato spazio ed i rossoneri, così come altre società europee, hanno drizzato le antenne per provare a strapparlo al Barcellona. Secondo quanto riportato da ’90min.com’, Paolo Maldini avrebbe intenzione di farsi avanti, subito, già a gennaio per regalare a Pioli il talentuoso 18enne. Da Barcellona, però, sembrano intenzionati a opporre resistenza. Sì, perchè sia Xavi che soprattutto Laporta ritengono Ilias uno dei prospetti più promettenti per l’immediato futuro: che giochi da ala o da falso nove, il classe 2004 è destinato a fare grandi cose.

Dal Barcellona al Milan: colpaccio last minute

Probabilmente non più a Barcellona visto che le promesse del presidente dei catalani di metterlo in primo piano nel futuro progetto sportivo blaugrana non hanno convinto Ilias.

Gli acquisti di Raphinha, Ferran Torres, Lewandowski e il rinnovo di Dembele chiudono ogni possibile spazio in campo ad Ilias che, quindi, sta seriamente pensando a cambiare aria. Tutto lascerebbe presagire ad un’offerta last minute dei rossoneri per Ilias, viste anche le enormi difficoltà che sta vivendo il reparto avanzato di Pioli. Da Leao lontano dal rinnovo, al flop di De Ketelaere passando a Ibrahimovic e Giroud (41 e 36 anni): la ventata di freschezza richiesta dall’allenatore emiliano può arrivare dalla Catalogna.