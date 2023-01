Super scambio per Zaniolo, ci pensa Mendes: doppio ostacolo

Jorge Mendes starebbe architettando un clamoroso scambio con Zaniolo al centro di tutto: scenario last minute

Mancano poche ore alla chiusura della sessione invernale di calciomercato ed i club di tutta Europa si preparano al forcing finale, per i possibili innesti last minute.

Uno di questi potrebbe essere Nicolò Zaniolo, ormai separato in casa in quel di Roma e destinato a cambiare aria. Da capire se subito o a giugno anche se le opzioni sul tavolo per l’ex gioiellino dell’Inter non mancano di certo. Si è parlato a lungo di Milan, con Paolo Maldini interessato al romanista per rinforzare l’attacco: l’accordo tra i rossoneri e la Roma, però, pare complicato. Attenzione anche alla Premier League, con la proposta ufficiale del Bournemouth che sembra aver smosso qualcosa. Attenzione, però, ad un’altra variabile che potrebbe prospettarsi in queste ore. Perché Jorge Mendes, tra i procuratori più potenti e influenti del mondo, avrebbe intenzione di mettere lo zampino sul prossimo trasferimento di Zaniolo. Ecco perché il portoghese sembrerebbe pronto a farsi avanti, con la Roma, proponendo un suo assistito già abbondantemente accostato alla Serie A.

L’ex Barcellona per Zaniolo: ecco cosa manca

Si tratta di Adama Traorè, avvicinato al Napoli nelle ultime settimane e che vedrà esaurire il suo contratto con il Wolverhampton il prossimo giugno.

Lo spagnolo, che in passato è stato vicino a Milan e Juventus, sarebbe il perfetto innesto da consegnare a Mourinho anche se al momento sembra esserci più di un ostacolo per la concretizzazione dello scambio. In primis le tempistiche: manca davvero troppo poco alla chiusura del mercato e sarà complesso definire l’affare entro il 31 gennaio. Attenzione anche alla volontà di Zaniolo che approderebbe volentieri in Premier League ma solo in un club di primissimo livello. Ecco perché l’idea di Mendes può sfumare: una suggestione all’orizzonte, con Zaniolo e Adama Traorè in primissimo piano