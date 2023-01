Inzaghi adesso trema sul serio: c’è il grande ritorno in panchina

Il calciomercato sta entrando nella sua fase conclusiva, con le società che stanno valutando possibili nuovi innesti.

Il calciomercato sta entrando nella sua fase più calda, con le società pronte a piazzare gli ulti colpi di questa sessione invernale.

Oltre a questo, però, molti club sono già proiettati al futuro in vista della prossima stagione. Uno di questi è sicuramente l’Atletico Madrid, che sta valutando se continuare ancora con Simeone. I colchoneros sono attualmente quarti in Liga, a meno tredici dal Barcellona capolista. Stando a quanto riporta il portale fichajes.net vista la stagione non brillante, e sopratutto qualora non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza biancorossa potrebbe decidere di separarsi dal tecnico argentino. Qualora la separazione si verificasse, per l’allenatore potrebbero aprirsi le porte della Serie A.

Possibile addio all’Atletico: l’Inter ci pensa

Qualora dovesse accadere, l'Inter ci penserebbe per affidargli la propria panchina.

Qualora dovesse accadere, l’Inter ci penserebbe per affidargli la propria panchina. I risultati alterni che sta ottenendo Inzaghi, non convincono pienamente la dirigenza, che potrebbe decidere di cambiare allenatore al termine della stagione. L’Inter al momento è terza in campionato, ed anche in questo caso il discorso legato alla qualificazione nella massima competizione europea potrebbe essere decisivo. Simeone gradirebbe un approdo in nerazzurro, e questo potrebbe spingere l’Inter ad approfondire i discorsi nei prossimi mesi. Nonostante ci sia una seconda parte di campionato da disputare, le società sono già proiettate al futuro. La sensazione, è che Inzaghi e Simeone si giocheranno la propria panchina in questa seconda parte di stagione.