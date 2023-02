Se ne va in Spagna gratis: sfuma il colpo francese per Juve e Milan

Uno dei grandi obiettivi ‘a zero’ delle big d’Italia avrebbe ormai trovato l’accordo per il trasferimento in Spagna: tutto fatto per luglio

Come nello scorso anno – quando, arrivati a questo punto della stagione, c’erano ancora top player come Dybala, Pogba e Kessié in scadenza di contratto nel giugno successivo- anche nell’analogo periodo del 2023 abbondano i profili che sono virtualmente disponibili a ‘zero’.

Com’è noto, dal 1 febbraio è lecito, per un calciatore che abbia il contratto con deadline 30 giugno e che non abbia ancora esteso lo stesso, accordarsi con qualsivoglia club a parametro zero. Per intenderci, quello che sostanzialmente ha già fatto Milan Skriniar accordandosi in anticipo col PSG. Con una situazione debitoria importante, e con lo spettro più che reale di non partecipare alla prossima Champions League, la Juve cerca i calciatori a parametro zero come occasioni da non lasciarsi sfuggire. Peccato che i programmi della dirigenza bianconera su un profilo gà seguito in passato siano stati frustrati dalla determinazione di un club spagnolo. Che avrebbe già convinto il calciatore ad accettare la sua proposta.

Aouar al Betis, nulla da fare per le italiane

Seguito con insistenza dapprima dalla Roma, circa tre anni fa, poi in rapida successione da Juve e Milan, Houssem Aouar è prtotagonista di una parabola curiosa. Senza mezzi termini definito come il nuovo fenomeno del calcio francese almeno fino al 2020, progressivamente il talento transalpino si è un po’ spento. Non dando seguito alle altissime aspettative che era ormai lecito potessero essere confermate.

In ogni caso, il talento è indubbio. Cambiare aria – il calciatore e il Lione non hanno mai parlato seriamente della possibilità di rinnovare il contratto – potrebbe giovare al centrocampista. Questa ventata di freschezza, di novità, Aouar non la troverà però in Italia. Il Betis, da tempo sulle sue tracce, ha già strappato il sì del calciatore, come confermato dal portale Goal.com.