“Nullatenente”: tutta la verità su Zhang in diretta

Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione TvPlay su Twitch.

Biasin ha toccato svariati argomenti tra cui il rinnovo di Darmian, che per il giornalista è meritato viste le prestazioni sul campo. Ovviamente il discorso è finito anche sul derby in programma domenica sera contro il Milan, che sta vivendo il momento peggiore della gestione Pioli. Questa partita è stata definita dallo stesso Fabrizio Biasin come speciale. Oltre a questi argomenti, però, Biasin si è soffermato anche sul presidente nerazzurro Steven Zhang.

Fabrizio Biasin a TvPlay: “Zhang risulta nullatenente”

Il giornalista, sul presidente nerazzurro, ha dichiarato che “è una faccenda nota relativa al fatto che le rogne cinesi si ripercuotono sulle sue questioni milanesi. I creditori vengono a cercare dove c’è ciccia. In questi casi vengono a capire se ci son soldi qui, ma non percependo soldi dall’Inter Zhang risulta nullatenente. C’è questa querelle legata al fatto che tutti sanno che lui non è nullatenente”.