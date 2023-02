Ancelotti lo scarica, Maldini sogna il colpo: ecco l’erede di Leao

Nell’ipotesi in cui il futuro di Rafael Leao sia lontano da Milano, Maldini potrebbe pescare l’erede a casa dell’amico Ancelotti

Leao sì, Leao no. Tra progressi, accuse, smentite, tensioni – e con lo sfondo del mai pago Chelsea, che continua a corteggiare il portoghese – il Milan e l’attaccante lusitano non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale.

Ufficialmente il club rossonero ha smentito che ci siano state frizioni tra la società e l’entourage del calciatore. Lo stesso Ted Dimvula, avvocato dell’ex Lille, ha poi alzato la voce dichiarando che il suo assistito ha tutta l’intenzione di restare a Milano. Smentendo anch’egli le presunte illazioni su una richiesta di dimezzamento della clausola rescissoria. Sta di fatto però che l’accordo tra le parti langue. Maldini deve iniziare a pensare concretamente ad un Piano B. Che starebbe prendendo forma assumendo le sembianze di un giovane talento del Real Madrid.

Il sogno Rodrygo e il ‘via libera’ da Ancelotti

Nonostante le numerose opportunità che mister Ancelotti gli ha concesso, Rodrygo non sembra mai fare defintivamene quel salto di qualtà che ormai sarebbe lecito aspettarsi. Un po’ come accaduto per Vinicius Jr, che però ormai da un paio di stagioni garantisce una continuità di rendimento rispondenti al suo valore. Diverso il caso del connazionale, che viene ricordato soprattutto, ma praticamente esclusivamente, per la clamorosa doppietta nei minuti di recupero nella sfida di semifinale contro il Manchester City lo scorso anno.

Come riportato dal portale ‘Elnacional.cat‘, il presidentissimo Florentino Perez e Carlo Ancelotti avrebbero deciso di ascoltare le eventuali offerte per il talento sudamericano. Tra queste, potrebbe pervenire a breve una proposta del Milan, che in caso di cessione di Rafael Leao avrebbe un più che discreto tesoretto da reinvestire. Gli ottimi storici rapporti tra rossoneri e Merengues potrebbero portare anche a sottoscrivere una formula basata sul prestito con diritto/ obbligo di riscatto. Che sarebbe magari meno onerosa per la società meneghina, considerando l’elevato valore di mercato del fantasista verdeoro.