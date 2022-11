Clausola e rinnovo: Roma-Dybala, è tutto deciso

Paulo Dybala e la Roma, il club è pronto a sbilanciarsi per il futuro dell ‘Joya’: ecco il piano di Tiago Pinto

Momento delicato in casa Roma. Gli occhi della società giallorossa sono tutti puntati alla decisiva sfida di Europa League, di scena questa sera contro il Ludogorets. Vincere per superare, al secondo posto, nel gruppo C.

Il lavoro della dirigenza romanista va ben oltre il calcio giocato, perchè al centro del mirino vi è il futuro di Paulo Dybala su cui il ds Tiago Pinto lavora senza sosta.

Futuro Dybala: il piano di Tiago Pinto

Non è un mistero che l’arrivo di Paulo Dybala sia stato tra i più chiacchierati dell’estate scorsa. L’argentino ha lasciato la Juventus a zero per cercare un rilancio nella Capitale. Il contratto con i giallorossi è in scadenza il 30 giugno 2025 ma la volontà della Roma, riguardo al suo gioiello, è già chiarissima. Si lavora al rinnovo, lo sta facendo sotto traccia il ds Pinto che proverà ad eliminare la clausola rescissoria per far sì che il futuro di Dybala sia inevitabilmente, e da Roma sperano a lungo termine, con i colori giallorossi sulla pelle.

Il talento sudamericano è attualmente infortunato e rientrerà con ogni probabilità entro un paio di settimane ma in questa stagione ha già lasciato un segno importante. Sono 11 le presenze complessive con la squadra di Mourinho tra campionato e coppie, con 7 gol e 2 assist vincenti.

La Roma, quindi, intende tenersi stretto Dybala cancellando la clausola rescissoria da 20 milioni di euro.